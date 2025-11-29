الأهلي يبدأ رحلة العودة من المغرب بعد التعادل مع الجيش الملكي

بدأت بعثة الأهلي رحلة العودة من المغرب بعد التعادل مع الجيش الملكي بنتيجة 1-1، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

تحركت بعثة الأهلي من مطار الرباط بعد الساعة الثانية، ومن المنتظر أن تصل إلى مطار القاهرة في الساعة الثامنة صباح اليوم السبت.

وضمن الأهلي بهذا التعادل صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني الذي تعادل مع شبيبة القبائل بدون أهداف في الجزائر، مساء الجمعة.

أما فريق الجيش الملكي فقد حقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز بنتيجة 0-1 في تنزانيا.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة، سيلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز، بينما يلعب الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل.