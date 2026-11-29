قال الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، إن الجائزة الحقيقية للفائزين في المشروع الوطني للقراءة هي أن يجعلوا من القراءة طريقا إلى الفهم، ومن الفهم طريقا إلى العمل، ومن العمل طريقا إلى بناء الوطن. ودعا الطلاب إلى مواصلة القراءة بعد التتويج، وأن يجعلوا الكتاب رفيقهم الدائم، والعلم وسيلتهم لخدمة دينهم ووطنهم.

يأتي ذلك خلال كلمته في الحفل الختامي للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، الذي أقيم مساء السبت 28 نوفمبر بقصر عابدين. واستهل عبدالغني كلمته بنقل تحيات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتقديره للمشروع بوصفه مبادرة وطنية رائدة، وتمنياته للقائمين عليه بدوام التوفيق في أداء رسالته. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في ختام الموسم الخامس، مشيرا إلى أن المشروع جعل من الكتاب جسرا يصل المعرفة والوعي إلى الأجيال.

وقال عبد الغني، إن القراءة في الإسلام والتراث الحضاري مفتاح العلم وأساس العمران، مستشهدا بأول ما نزل من الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، «اقرأ باسم ربك الذي خلق». وأضاف أن كلمة «اقرأ» أسست لأمة قوامها الفكر ورسالتها البناء، وغايتها إعمار الأرض بالعلم والعمل.

وأوضح أن تسارع المحتوى على الشاشات وشيوع القراءة السريعة والسطحية يزيدان الحاجة إلى قراءة متعمقة وواعية، تبني العقل الناقد وتحمي الفكر من التسطيح والانجراف وراء الشائعات والأفكار الدخيلة. واستشهد بقول المتنبي «أعز مكان في الدنى سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب».

وأضاف أن الأزهر يولي عناية ببناء الإنسان فكريا ووجدانيا، وتعزيز إخلاصه لوطنه، ويعمل على غرس حب الاطلاع والبحث الجاد لدى طلاب المعاهد الأزهرية، إلى جانب أقرانهم في مؤسسات التعليم المصرية، وتنمية قدرتهم على الفهم السليم والتمييز الواعي.

وتابع أن ما قدمه المشاركون من نماذج مشرفة ومواهب واعدة يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويظهر ما يمتلكه شباب مصر من عزيمة ووعي وقدرة على الريادة والإبداع. واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى مؤسسة البحث العلمي للاستثمار والقائمين على المشروع ولجان التحكيم والمعلمين وأولياء الأمور، تقديرا لجهودهم في إنجاح الموسم الخامس، داعيا بالتوفيق لأبناء مصر، وبالحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية.

ونظمت الحفل مؤسسة البحث العلمي للاستثمار برئاسة نجلاء سيف الشامسي، وقدمته الإعلامية وعضوة مجلس النواب آية عبد الرحمن. وحضره الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ممثلا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام، ممثلة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو الحداد، رئيس قطاعات النشء والشباب، ممثلا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، نائبا عن السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وانطلق المشروع الوطني للقراءة عام 2020 لتشجيع الأطفال والشباب على مواصلة القراءة وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي. ويضم 4 منافسات، هي «الطالب المثقف» لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، و«الطالب الجامعي المثقف» لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، و«المعلم المثقف»، و«المؤسسة التنويرية» للمؤسسات التي تسهم في نشر ثقافة القراءة. وشهد الحفل إعلان انطلاق الموسم السادس من المشروع.

وتوج الحفل 54 فائزا من بين أكثر من ألف متنافس بلغوا التصفيات النهائية، بينهم 31 في منافسة «الطالب المثقف»، و15 في منافسة «الطالب الجامعي المثقف»، و8 في منافسة «المعلم المثقف». وحصد بلال محمد مرزوق، البالغ من العمر 7 سنوات، من محافظة الجيزة، المركز الأول بالمستوى الماسي في فئة قراء المائة كتاب ضمن منافسة «الطالب المثقف». وفازت شهد عثمان، من محافظة الفيوم، بالمركز الأول بالمستوى الماسي في منافسة «الطالب الجامعي المثقف»، فيما فاز محمد رضوان، من محافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول بالمستوى الماسي في منافسة «المعلم المثقف». وحصل كل منهم على مليون جنيه وكأس المنافسة.