قالت نجلاء سيف الشامسي، رئيسة مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، إن المشروع الوطني للقراءة، في موسمه الخامس، يواصل العمل للارتقاء بالمشهد القرائي المصري، ليصبح من أكثر المشاهد القرائية تميزا وقدرة على التعبير عن طموحات مصر، شعبا وحكومة ورئيسا.

وأكدت أن جعل القراءة أولوية شرط لتقدم الوطن وإتاحة الفرصة أمام أبنائه جميعا للإسهام في إنجازاته.

جاء ذلك خلال كلمتها في الحفل الختامي للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، مساء السبت 28 نوفمبر بقصر عابدين.

واستهلت الشامسي كلمتها بتقديم العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، داعية الله أن يتغمد الراحلين برحمته، ويلهم ذويهم الصبر، ويمن على المصابين بالشفاء.

واستحضرت الشامسي تاريخ مصر ودورها في إلهام الشعوب، وقالت إن هذا التاريخ يدعو إلى التفكير في ما يمكن أن تسهم به مصر في ترسيخ قيم تحفظ للإنسان فطرته واستقامته، وفي بناء اقتصاد يتيح له مساحة للإبداع من دون اعتداء أو احتكار، وفي جعل السياسة سبيلا إلى التعارف والتعلم والتثقف، وحماية الإنسان من أعباء الجهل والصراعات والحروب.

وأضافت أن خبرة ثلاثين عاما من العمل على رفع المستوى القرائي لدى طلاب المدارس والجامعات في العالم العربي، والتعاون مع قيادات التعليم لمعالجة مشكلات القراءة، أظهرت أن التمكين الثقافي والقرائي في مختلف مراحل التعليم يبدأ بإدراك أثر القراءة في تقدم البلاد، وبإتاحة الفرصة لجميع أبنائها للمشاركة في تحقيق هذا التقدم.

وأوضحت أن بناء المشهد القرائي والثقافي مسئولية كل من يسهم في تكوين العقل المصري، بدءا من الوالدين والمعلمين وقيادات التعليم المدرسي والجامعي، مرورا بمنتجي المعرفة من العلماء والكتاب والناشرين، وصناع الرأي من الإعلاميين، وصولا إلى القائمين على المكتبات وصروح حفظ الكتب وإتاحتها للقراء.

وتابعت الشامسي أن العمل المشترك يضع تقدم الوطن وتنمية عقول أبنائه في صدارة الأولويات، حتى يصبح طلاب المدارس والجامعات والمعلمون نخبًا فكرية تسهم في تعزيز قدرة مصر على المنافسة وترسيخ تقدمها.

وأكدت أن بناء الوطن بالمعرفة والقيم يتحقق في أروقة الجامعات والفصول المدرسية والبيت المصري، وأن المؤسسة ستواصل العمل مع شركائها على هذا الأساس.

وقالت إن الموسم الخامس يقدم نماذج قرائية من المعلمين وطلاب الجامعات والمدارس تعبر عن طموح مصر في أبنائها.

وهنأت مصر، رئيسا وحكومة وشعبا، بهذه النماذج، ووصفتها بأنها صورة للمستقبل حاضرة اليوم في جيل قارئ ومثقف ومتعلم وقادر على الإنجاز والمنافسة.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يتيح العمل المتواصل مع شركاء المشروع لمزيد من أبناء مصر بلوغ هذه المكانة.

ونظمت الحفل مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، وقدمته الإعلامية وعضوة مجلس النواب آية عبد الرحمن.

وحضر الحفل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، ممثلا عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ممثلا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام، ممثلة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو الحداد، رئيس قطاعات النشء والشباب، ممثلا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، نائبا عن السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وانطلق المشروع الوطني للقراءة عام 2020 لتشجيع الأطفال والشباب على مواصلة القراءة وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي

ويضم أربع منافسات، هي «الطالب المثقف» لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، و«الطالب الجامعي المثقف» لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، و«المعلم المثقف»، و«المؤسسة التنويرية» للمؤسسات التي تسهم في نشر ثقافة القراءة.

وشهد الحفل إعلان انطلاق الموسم السادس من المشروع.

وتوج الحفل 54 فائزا من بين أكثر من ألف متنافس بلغوا التصفيات النهائية، بينهم 31 في منافسة «الطالب المثقف»، و15 في منافسة «الطالب الجامعي المثقف»، و8 في منافسة «المعلم المثقف».

وحصد بلال محمد مرزوق، البالغ من العمر 7 سنوات، من محافظة الجيزة، المركز الأول بالمستوى الماسي في فئة قراء المائة كتاب ضمن منافسة «الطالب المثقف».

وفازت شهد عثمان، من محافظة الفيوم، بالمركز الأول بالمستوى الماسي في منافسة «الطالب الجامعي المثقف»، فيما فاز محمد رضوان، من محافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول بالمستوى الماسي في منافسة «المعلم المثقف»، وحصل كل منهم على مليون جنيه وكأس المنافسة.