قتلى وجرحى في انفجار استهدف عرضا عسكريا جنوبي اليمن

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أدى انفجار استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية فى مدينة الضالع جنوبى اليمن، اليوم الأحد، إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت قوات «الحزام الأمنى»، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن تفجيرا استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية فى مدينة الضالع الجنوبية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان أن التفجير وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل. فيما لم تعلن أى جهة مسئوليتها.

وكانت قوات الحزام الأمنى أعلنت، مساء أمس، أنه تم إسقاط طائرة حوثية بدون طيار «درونز» فى سماء منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

فى غضون ذلك، أعلن المركز الإعلامى لجبهة الضالع أن صاروخا أطلقته جماعة الحوثى استهدف العرض العسكرى فى الضالع.

بدوره، أفاد مسئول أمنى يمنى بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، اليوم، بهجوم صاروخى لجماعة الحوثى استهدف عرضا عسكريا لقوات الحزام الأمنى فى محافظة الضالع.

وقال النقيب ماجد الشعيبى، رئيس المركز الإعلامى لجبهة الضالع، فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: إن صاروخا حوثيا انفجر فى ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكرى لقوات الحزام الأمنى فى مدينة الضالع.

وأضاف الشعيبى أن «الانفجار أدى إلى سقوط ستة قتلى وجرح 10 آخرين فى إحصائية غير نهائية».

وسبق أن نفذت جماعة الحوثى سلسلة عمليات بهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار على عروض عسكرية للجيش اليمنى فى عدة مناطق، خلفت عشرات القتلى والجرجى بينهم ضباط كبار.

من جهتها، أفادت شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية بمقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين، من بينهم أطفال، اليوم، فى هجوم شنته جماعة الحوثى استهدف عرضا عسكريا فى محافظة الضالع اليمنية.

وذكرت الشبكة أن ميليشيات الحوثى شنت هجوما صاروخيا استهدف تجمعا لمجندين فى ملعب «الصمود» وسط مدينة الضالع، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة، فيما أظهرت عدة مقاطع فيديو تصاعد الدخان فى السماء جراء التفجير.

وتخضع أجزاء من محافظة الضالع لسيطرة قوات الحزام الأمنى، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء أخرى فى المحافظة التى تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.