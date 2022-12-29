ما بين انتخابات واحتجاجات وتشكيل حكومات ورحيل آخرى واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قوى إقليمية، وتنظيم قمم ومؤتمرات دولية، شكلت منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022 بؤرة هامة للعديد من الأحداث والتطورات.



وقبل أن نطوى صفحة هذا العام، نستعرض خلال التقرير التالي حصاد بأبرز المحطات والأحداث:



* 24 يناير: الإمارات تعترض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون



اعترضت الإمارات صاروخين باليستيين استهدفا عاصمتها أبو ظبي، أطلقهما المتمردون الحوثيون في اليمن وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع واحد، حيث سبقه هجوم بطائرات بدون طيار "درونز" بالقرب من مطار أبو ظبي في 18 يناير، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.



* 3 فبراير: مقتل أبو إبراهيم القرشي زعيم تنظيم داعش الإرهابي



أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي في غارة عسكرية أمريكية على منطقة أطمة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وكان أبو إبراهيم القرشي ثاني رجل يحمل لقب "الخليفة" في التنظيم المتشدد، خلفا لمؤسس التنظيم أبوبكر البغدادي في عام 2019.



* 10 فبراير: مجلس النواب الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقرر تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.



* 14 فبراير: أردوغان يزور الإمارات



أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات هي الأولي منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين البلدين، وشهدت الزيارة توقيع 13 اتفاقية في مجالات متنوعة.



* 11مايو: استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبز عاقلة

استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة. كما أصيب الصحفي الفلسطيني علي السمودي برصاص حي في الظهر.



* 13 مايو: وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد



توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز 73 عاما، وفي اليوم التالي انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.



* 22 يونيو: ولي عهد السعودية يزور تركيا



زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تركيا للمرة الأولى منذ مقتل الصحفي السعودى جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول. وأصدر الجانبان بيانا مشتركا أكد على إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.



* 13-16 يوليو: بايدن يجري أول زيارة للشرق الأوسط منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة



قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بأول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ تنصيب رئيسا، حيث ركزت الرحلة على إصلاح العلاقات في جميع أنحاء المنطقة في محاولة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وكانت المحطة الأولى من جولته هي إسرائيل، كما أجرى محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة قبل أن يتوجه إلى السعودية.



* 16 سبتمبر: وفاة مهسا أميني تفجر احتجاجات في إيران



توفيت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني داخل مركز الأمن في العاصمة طهران إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة بتهمة "انتهاك" الحجاب الإلزامي . ووفق رواية الشرطة، توفيت الفتاة إثر تعرضها إلى "وعكة قلبية"، بينما قال نشطاء حقوقيين إيرانيين إن الوفاة بسبب ضربة قاتلة على الرأس. وقد فجرت تلك الحادثة شرارة احتجاجات في جميع مدن البلاد شهدت مقتل أكثر من 100 شخص.



* 13 أكتوبر: انتخاب رئيس جديد وتكليف رئيس وزراء في العراق



انتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، والذى أعلن على الفور اختيار محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء ، ما أنهي جمودا سياسيا استمر لعام بعد الانتخابات العامة التي أُجريت في أكتوبر من العام الماضي.



* 27 أكتوبر: توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل



وقع لبنان وإسرائيل بدون مراسم مشتركة على اتفاق تاريخى لترسيم الحدود البحرية بينهما توسطت فيه الولايات المتحدة،

وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل فى الجانب الإسرائيلى، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذى يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين. وتشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتى "توتال" الفرنسية و"إينى" الإيطالية اللتين حصلتا على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.



1 نوفمبر: لبنان يدخل مرحلة الفراغ الرئاسي

دخل لبنان مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، جراء عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان. وقد عقد مجلس النواب منذ ذلك التاريخ وحتي الآن 10 جلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غير أنها جميعا باءت بالفشل.



6-18 نوفمبر: مصر تستضيف مؤتمر المناخ "كوب27"

استضافت مدينة شرم الشيخ مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022، والمعروف باسم "كوب27"، بحضور العديد من الرؤساء وزعماء العالم في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقد اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر وعددها يقرب من 200 دولة، على إنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ.



21 نوفمبر: انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر

انطلقت بطولة كأس العالم لأول مرة في دولة عربية وثاني مرة في قارة أسيا، وتمكنت الأرجنتين من الفوز بالبطولة لثالث مرة في تاريخها وهي الأولي منذ عام 1986.



* 30 نوفمبر": "داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي



أعلن المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، في تسجبل صوتي مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن القرشي، كما كشف المتحدث ويدعى أبو عمر المهاجر، عن زعيم جديد للتنظيم هو أبو الحسين الحسيني القرشي، داعيا عناصر التنظيم الإرهابي إلي مبايعته، ليصبح ثالث زعيم للتنظيم منذ مقتل مؤسسه أبويكر البغدادي.



* 7-10 ديسمبر: الرئيس الصيني يزور السعودية

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة رسمية للسعودية استمرت لمدة 3 أيام تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك خلالها في 3 قمم وهي القمة السعودية الصينية، و"قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية.



* 17 ديسمبر: الانتخابات البرلمانية في تونس

شهدت تونس انتخابات برلمانية مبكرة استكمالا لخارطة طريق أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، غير أن الاقتراع قاطعته العديد من الأحزاب السياسية، وبلغت نسبة مشاركة الناخبين فيه 11.2%.



* 29 ديسمبر: الكنيست يمنح الثقة لحكومة نتنياهو

منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو بأغلبية 63 صوتا مقابل معارضة 54 آخرين (من أصل 120 عضو بالكنيست). وتعد هذه الحكومة السادسة برئاسة نتنياهو، وتوصف بأنها الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.