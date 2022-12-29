 ثنائي الاتحاد السكندري يقترب من الرحيل في يناير - بوابة الشروق
الخميس 29 ديسمبر 2022 8:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

ثنائي الاتحاد السكندري يقترب من الرحيل في يناير

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:01 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:01 م

اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من فسخ التعاقد بالتراضي مع الثنائي سعيدو سمبوريه، وإسلام عبدالنعيم، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وخرج الثنائي من حسابات الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد في الفترة المقبلة، حيث لم يستعن باللاعب البوركيني إلا في أوقات قليلة خلال مباريات الفريق منذ بداية الموسم، كما اقترب إسلام عبدالنعيم أيضا من الرحيل عن زعيم الثغر لنفس السبب.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع إسلام عبدالنعيم من نادي الجونة، وذلك عقب هبوط فريقه السابق إلى دوري القسم الثاني.

يذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك