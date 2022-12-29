ثنائي الاتحاد السكندري يقترب من الرحيل في يناير

اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من فسخ التعاقد بالتراضي مع الثنائي سعيدو سمبوريه، وإسلام عبدالنعيم، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وخرج الثنائي من حسابات الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد في الفترة المقبلة، حيث لم يستعن باللاعب البوركيني إلا في أوقات قليلة خلال مباريات الفريق منذ بداية الموسم، كما اقترب إسلام عبدالنعيم أيضا من الرحيل عن زعيم الثغر لنفس السبب.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع إسلام عبدالنعيم من نادي الجونة، وذلك عقب هبوط فريقه السابق إلى دوري القسم الثاني.

يذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة.