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تونس: تأجيل الاستماع لراشد الغنوشي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب

تونس (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:09 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:23 م

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الخميس، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 21 فبراير المقبل وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

ونقلت إذاعة "شمس أف ام" عن عضو هيئة الدفاع سمير ديلو قوله ، في تصريح إعلامي أدلى به إثر مثول الغنوشي في جلسة اليوم أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، إن "القضية تعود لكلمة كان ألقاها راشد الغنوشي لتأبين أحد أنصار حركة النهضة".

وأضاف أن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الاستماع نظرا لعدم اطلاعها على ملف القضية.

ووفق الإذاعة، "تعود القضية إلى حضور الغنوشي لجنازة أحد أنصار حركة النهضة، ذكر خلال تأبينه بأن المتوفى لم يكن يخشى "الطاغوت" لتعتبر إحدى النقابات الأمنية هذا التصريح إشارة إلى المؤسسة الأمنية فبادرت بتقديم شكاية ضده".

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