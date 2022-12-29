نقابة المهن الموسيقية تقرر إنشاء شعبة لذوي الهمم

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، تأسيس شعبة جديدة في النقابة تحت مسمى "شعبة ذوي الهمم".

وقال كامل، في بيان صحفي للنقابة اليوم الأربعاء،: إنه وبعد ما شاهدته بعيني وسمعته بأذني في الاحتفالية المصرية العظيمة، لأبناء وطننا الحبيب من ذوي الهمم احتفالية "قادرون باختلاف"، قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية، منح العضوية الشرفية المجانية لأبناء مصر ذوي الهمم، وتأسيس شعبة بلجنة القيد بالنقابة العامة تحت مسمى "شعبة ذوي الهمم"، داعين الله أن تتزين نقابة المهن الموسيقية بابتسامتهم التي زينت ربوع مصرنا الحبيبة.