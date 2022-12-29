مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني لدونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية

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أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التحكم والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية.

وأضافت البعثة: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 49 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل امرأة وأصيب ثلاثة من المدنيين نتيجة القصف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضحت أن مناطق جورلوفكا ودونيتسك وماكييفكا ومينيرالنوي وياكوفليفكا وياسينوفاتايا تعرضت للقصف، كما لحقت أضرار بعشر أسر في منطقتي بتروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك وياسينوفاتايا، فضلا عن تضرر خمسة مرافق بنية تحتية مدنية.

وقصف الجيش الأوكراني جمهورية دونيتسك بقاذفات صواريخ متعددة ومدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم و122 ملم، وفقا للبعثة.