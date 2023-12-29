عضو البرلمان البريطاني: كل الدلائل والحقائق تشير لارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة

قالت عضو مجلس العموم البريطاني، كلوديا ويب، إن موقف الحكومة البريطانية لا يزال عازما على المضي نحو تجاهل إرادة الشعب البريطاني والحقيقة الواضحة؛ بشأن ارتكاب إسرائيل «جرائم حرب» ضد الشعب الفلسطيني في حربها على قطاع غزة.

واستنكرت خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، موقف المملكة المتحدة من دعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الدعوة إلى عقد هدنة إنسانية مؤقتة -وليس وقف إطلاق النار- قائلة: «الشعب البريطاني تظاهر بالملايين؛ ليطالب بوقف مباشر الحرب».

وأشارت إلى تبرير الحكومة البريطانية والحزب الحاكم داخل البرلمان؛ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحت ذريعة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، مضيفة أن «الحكومة لا تزال تتجاهل الحقيقة الواضحة التي تدعمها الأدلة بوجود جرائم حرب ف قطاع غزة»

ولفتت إلى رفض إسرائيل الالتزام بنصوص القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية في ظل الدعم الدولي والغربي البريطاني للسردية الإسرائيلية تجاه عملية السابع من أكتوبر وإعادة تبني وتكرار الرواية الإسرائيلية بكل المحافل الدولية.