اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مخيم الفارعة للاجئين قرب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، فيما أعقب ذلك اشتباكات مع فلسطينيين.



​​​​​​​ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن شهود عيان أن "قوات من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم الفارعة من عدة محاور، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على عدد من الأحياء في المخيم".



وأفاد الشهود باندلاع مواجهات واشتباكات بين قوات الجيش وفلسطينيين، وسماع دوي تفجيرات بين الحين والآخر، مشيرين إلى أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة نحو المخيم.



وقال الشهود للوكالة إن جيش الاحتلال اعتقل شابا مصابا من داخل سيارة إسعاف.



وتأتي هذه الاقتحامات التي يشنها جيش الاحتلال على مخيمات وبلدات فلسطينية مع استمرار العدوان المدمر الذي يشنه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.