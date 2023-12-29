تقرير: الخطوط الجوية الباكستانية تطلب من الحكومة قروضا وسط أزمة سيولة

ذكر تقرير إخباري أن شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية بعثت برسالة استغاثة للبنك المركزي الباكستاني، تطالب فيها بعمل تريبات من أجل الحصول على قروض بقيمة 15 مليار روبية من البنوك التجارية لمساعدتها في مواجهة أزمة مالية.

وقالت صحيفة " ذا نيوز" الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن هيئة الطيران المدني منحت الشركة خمسة مليارات روبية حتى تتمكن من مواصلة عملياتها وتجنب تعطل العمل، مشيرة إلى مخاطر آخذة في الظهور بشأن توقف العمليات.

وأضافت الصحيفة أن هناك توجهين داخل الحكومة المؤقتة في باكستان في هذا الشأن، حيث يريد طرف تقسيم الشركة وخصخصة الجزء صاحب الميزانية المنضبطة، في حين يطالب طرف آخر بخصخصة الشركة بوضعها الحالي، وهو الأمر الذي ربما لايكون ممكنا.

وأكدت مصادر رسمية بارزة للصحيفة أن وزارة المالية رفضت تقديم أي ضمانات مع الوضع في الاعتبار شروط صندوق النقد الدولي، وتطالب حتى البنك المركزي بتخفيف لائحته وهو الأمر المطلوب لترتيب القروض البالغ قيمتها 15مليار روبية.

و تسير باكستان في طريق صعب صوب التعافي الاقتصادي في ظل حكومة مؤقتة بعدما أدى برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في شهر يوليو الماضي إلى تجنب التخلف عن سداد دين سيادي ولكن بشروط تسببت في تعقيد الجهود لكبح جماح التضخم.

ومن المقرر أن يتم تسليم حزمة الإنقاذ على مدار 9 أشهر.

وتسبب وباء كورونا وحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى كارثة الفيضانات العام الماضي ، والتي غمرت ثلث البلاد،قدرت وزارة المالية الباكستانية حجم الخسائر آنذاك بـ 40 مليار