 وكيل سيف الجزيري: إدارة الزمالك لم تتواصل معنا..ولن نكشف عن خطوتنا المقبلة - بوابة الشروق
الأحد 29 ديسمبر 2024 8:31 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وكيل سيف الجزيري: إدارة الزمالك لم تتواصل معنا..ولن نكشف عن خطوتنا المقبلة

محمد ثابت
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 7:51 ص | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 7:51 ص

 

كشف أنيس بن ميم، وكيل أعمال المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، آخر مستجدات أزمة المستحقات المتأخرة لموكله مع نادي الزمالك.

وقال أنيس بن ميم خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، إن سيف الجزيري لم يجد الحماية من إدارة النادي حول ما يتعرض له من ضغوط، رغم إنه لم يحصل على مستحقاته من نادي الزمالك منذ 8 أو 9 أشهر ".

وتابع :" لايوجد أى جديد حتى الآن منذ تقدمنا بالشكوى، ولم يتصل بنا أحد من مسئولي الزمالك، والجزيري لم يضع شروط أبدا أمام نادي الزمالك في أي خطوة منذ انضمامه للفريق".

وأضاف:" الجزيري يشعر أحيانا أن إدارة الزمالك تتعامل معه بمبدأ "إذا أردت الرحيل فارحل"، وما كتبه سيف الدين الجزيري ليس من الضروري أن يكون متعلق بأزمته مع نادي الزمالك".

وواصل:" تم إرسال إنذار إلى نادي الزمالك يوم 24 ديسمبر الجاري بشأن مستحقات الجزيري المتأخرة، وسننتظر لمدة 15 يوما مثلما تقول اللوائح ولكننا لن نكشف عن خطوتنا المقبلة، ولكن ما أستطيع قوله أن اللاعب يرغب في استكمال عقده والاستمرار مع نادي الزمالك".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك