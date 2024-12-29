كشف أنيس بن ميم، وكيل أعمال المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، آخر مستجدات أزمة المستحقات المتأخرة لموكله مع نادي الزمالك.

وقال أنيس بن ميم خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، إن سيف الجزيري لم يجد الحماية من إدارة النادي حول ما يتعرض له من ضغوط، رغم إنه لم يحصل على مستحقاته من نادي الزمالك منذ 8 أو 9 أشهر ".

وتابع :" لايوجد أى جديد حتى الآن منذ تقدمنا بالشكوى، ولم يتصل بنا أحد من مسئولي الزمالك، والجزيري لم يضع شروط أبدا أمام نادي الزمالك في أي خطوة منذ انضمامه للفريق".

وأضاف:" الجزيري يشعر أحيانا أن إدارة الزمالك تتعامل معه بمبدأ "إذا أردت الرحيل فارحل"، وما كتبه سيف الدين الجزيري ليس من الضروري أن يكون متعلق بأزمته مع نادي الزمالك".

وواصل:" تم إرسال إنذار إلى نادي الزمالك يوم 24 ديسمبر الجاري بشأن مستحقات الجزيري المتأخرة، وسننتظر لمدة 15 يوما مثلما تقول اللوائح ولكننا لن نكشف عن خطوتنا المقبلة، ولكن ما أستطيع قوله أن اللاعب يرغب في استكمال عقده والاستمرار مع نادي الزمالك".