المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يناشد الدول العربية إنقاذ واقع النازحين بشكل فوري وعاجل

جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تحذيره من منخفض جوي عالِ الفعالية يُتوقع أن يؤثر على قطاع غزة بشكل كبير خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك في إطار المعاناة القاسية التي يعاني منها مليونا نازح في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع الشديد.

وقال في بيان اليوم الأحد، إن التوقعات تشير إلى احتمالية هطول كميات غزيرة من الأمطار تتراوح بين 60-80 ملم في السيناريو الأعلى، و25-50 ملم في السيناريو الأدنى.

وأضاف: «في كلتا الحالتين، فإن خطراً كبيراً يُشكّل تهديداً حقيقياً لخيام النازحين الذين يعانون معاناة مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، حيث أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية».

وتوقع أن «تبدأ فرص الأمطار خلال الساعات القادمة وتزداد تدريجياً يومي الاثنين والثلاثاء، وبالتزامن يُتوقّع حدوث هبات قوية من الرياح يوم الاثنين، مع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين، مما يزيد من احتمالية تأثيرات المنخفض على المناطق الساحلية الممتلئة بخيام النازحين».

وذكر أن «مليوني نازح يعيشون ظروفاً إنسانيةً كارثيةً نتيجة مباشرة لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال، منذ 450 يوماً متواصل، حيث دمّر مئات آلاف المنازل لهؤلاء النَّازحين بشكل كامل، ما دفعهم للجوء إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، حيث اهترأ منها 110,000 خيمة من أصل 135,000 خيمة، وأصبحت خارج الخدمة وغير صالحة للاستخدام».

وأشار إلى أن «هذه الأزمة الإنسانية العميقة مستمرة في ظل وجود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية دون أن يُحرّكوا ساكناً، ودون خطوات عملية لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تودي بحياة النازحين والمواطنين».

وأدان بأشد العبارات هذه الممارسات الإجرامية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة وذلك بفعل الاحتلال المجرم، داعيًا كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم غير الإنسانية.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأمريكية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مطالبًا إياهم بوقف الإبادة الجماعية.

وطالب المجتمع الدولي بفكفكة الأزمة الإنسانية والتَّحرك الفوري وممارسة دوره الفعلي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف ممارساته العدوانية، وضمان توفير الدعم اللازم لإغاثة المتضررين وفي مقدمة ذلك توفير مأوى لكل أسرة فلسطينية.

وناشد الدول العربية والإسلامية وجميع الجهات الإنسانية والدولية ضرورة التحرّك العاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأوى، وغذاء، ودواء، بما يضمن كرامتهم الإنسانية ويحفظ أرواحهم من برد الشتاء وموجات الصقيع الشديدة.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني الكريم إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية الممكنة؛ للتخفيف من آثار هذا المنخفض الجوي، مهيبًا بالجميع نشر هذا التحذير على نطاق واسع لضمان سلامة الجميع.

وأكد أن هذه المأساة تتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف في العالم لتحمّل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن صمت العالم على هذه المعاناة يمثل تواطؤًا مع الظلم واستمرارًا لمأساة إنسانية لا يمكن قبولها.