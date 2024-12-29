الصحة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية -اليوم الأحد- بالإفراج الفوري عن مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، وعن كل الكوادر الطبية المعتقلة في السجون الإسرائيلية. ووصفت الوزارة الاعتقالات بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق العاملين في المجال الصحي".

ودانت الوزارة في بيان اعتقال الدكتور أبو صفية والتنكيل به، مشيرة إلى أن الهجوم على الأطباء والمرضى واعتقالهم أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني يُعد تجاوزا للحقوق الإنسانية والمهنية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل للإفراج عن الدكتور أبو صفية وكافة الطواقم الطبية المعتقلة، وضمان توفير الحماية اللازمة لهم ليتمكنوا من أداء مهامهم الإنسانية في بيئة آمنة.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في وقت سابق، وأضرمت النار فيه، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 350 شخصا كانوا داخل المستشفى، من بينهم الطواقم الطبية ومرضى وجرحى.

وتعتبر الوزارة هذه الإجراءات جزءا من سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المنظومة الصحية في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، والذي شمل قصف المستشفيات وحصارها ومنع دخول الإمدادات الطبية، خاصة في المناطق الشمالية من القطاع.

ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، وسط دمار شامل طال البنية التحتية للقطاع ومرافقه الصحية.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني السكان مجاعة ونقصا حادا في الإمدادات الطبية والغذائية، مما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال وكبار السن.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين، سيما العاملين في القطاع الصحي. كما أكدت ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته المتكررة بحق الطواقم الطبية والمنظومة الصحية في غزة، حيث إن هذه الاعتداءات تمثل جرائم حرب وانتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.