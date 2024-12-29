إندلاع حريق في طائرة بأحد مطارات كوريا الجنوبية بعد تعطل عجلات الهبوط

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قالت إدارة الطوارئ في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن حريقا اندلع في طائرة بأحد المطارات بجنوب البلاد بعد تعطل في عجلات الهبوط.

وقالت الإدارة إنه تم إخماد الحريق، وكان رجال الإنقاذ يحاولون إخراج الركاب من الطائرة في المطار بمدينة موان.

وأوضحت أن الطائرة كانت تقل على متنها أكثر من 170 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" خرجت عن المدرج واصطدمت بسياج. وأضافت أن الطائرة كانت عائدة من بانكوك.

وعرضت محطات التلفزيون المحلية لقطات تظهر أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الطائرة التي كانت محاطة باللهب.