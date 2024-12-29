 استطلاعات خروج الناخبين ترجح فوز الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش بولاية ثانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاعات خروج الناخبين ترجح فوز الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش بولاية ثانية

زغرب - د ب أ
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 10:41 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 10:41 م

أظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، الذي عارض توسيع حلف الناتو وأدان المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في طريقه للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات بعد أن ظهر كفائز واضح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

وتصدر الرئيس /58 عاما/ الجولة الأولى من التصويت بنسبة 5ر51% من الأصوات، متقدما على دراجان بريموراتش، وزير العلوم السابق والسياسي المخضرم في الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم، الذي حصل على 3ر19%، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" لصالح قناة "إتش آر تي 1" التلفزيونية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويحق لنحو 8ر3 مليون مواطن التصويت في الانتخابات في الدولة الواقعة في البلقان، والعضو في الاتحاد الأوروبي.


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