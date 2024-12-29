وزير خارجية إيران يزور الإمارات لبحث آخر التطورات في المنطقة

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب بقائي، في حسابه الرسمي على منصة «إکس»، اليوم الأحد: «سيتوقف وزير الخارجية لفترة قصيرة في دبي، بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لاستعراض آخر التطورات في المنطقة، وذلك في طريق عودته من زيارته الرسمية للصين».

وفي الأول من ديسمبر الجاري، ناقش عراقجي، ومساعد رئيس الوزراء وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي التطورات في المنطقة، مع التركيز على سوريا.

وأشار الوزيران في الاتصال الهاتفي إلى الوضع الجديد في سوريا، وشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها.

كما شددا على ضرورة وقف الهجمات البرية والجوية للاحتلال الإسرائيلي على سوريا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن أهمية دعم السلام والاستقرار الإقليميين، وتجنب الإجراءات الاستفزازية لإرباك مناخ الصداقة والتعاون بين بلدان المنطقة، في ظل الظروف الحساسة الحالية.