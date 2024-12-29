وزير الأوقاف: قرار إلغاء الإعلانات من إذاعة القرآن يعيد الوقار والوجه المشرق لها

• الأزهري: إذاعة القرآن الكريم منبر منير ينطلق من مصر للعالم

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بقرار أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بإلغاء الإعلانات التجارية من إذاعة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعيد لإذاعة القرآن الكريم وقارها ودورها التنويري الذي ينطلق من مصر للعالم، واصفًا إياه بالقرار الحكيم الذي يحافظ على رسالة الإذاعة، ويعيد لها وقارها، ويبرز وجهها المشرق الذي طالما مثَّل منبرًا منيرًا ينطلق من مصر إلى العالم.

وأكد وزير الأوقاف تأييده الكامل مع هذا القرار، مشيرًا إلى أنه خطوة إيجابية تستجيب لمطالب جمهور إذاعة القرآن الكريم والمؤسسات الدينية الرسمية، التي طالما اشتكت من تأثير الإعلانات في طبيعة المحتوى الديني والروحي للإذاعة.

وأشاد وزير الأوقاف بقرار الهيئة الوطنية للإعلام وقف بث الإعلانات التجارية على إذاعة القرآن الكريم اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٥م، معتبرًا أن نقل الإعلانات إلى إذاعات أخرى هو خطوة إيجابية، تهدف إلى تعزيز التركيز على المحتوى الديني الرفيع الذي تقدمه الإذاعة، بما يؤكد قيم الوسطية والاعتدال ويعزز مكانتها بوصفها منبرًا إذاعيًّا متميزًا.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني قد وافق على توصية لجنة الإهداءات والسياسات الإعلانية بالهيئة، لنقل الإعلانات من إذاعة القرآن الكريم إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة، على أن يُنفذ القرار اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الهيئة الشكر خالد عبد العزيز لدوره الفعّال مع وزارة المالية في تأمين الدعم المالي اللازم لتغطية أي نقص محتمل في عوائد هذه الإعلانات؛ ما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإعلامية بمستوى متميز دون تأثر مالي.

يُذكر أن إذاعة القرآن الكريم، التي تأسست عام ١٩٦٤م تُعد منبرًا إعلاميًا عريقًا، إذ يتجاوز عدد مستمعيها ٦٠ مليون مستمع داخل مصر وخارجها.