تفشي إنفلونزا الطيور في مقاطعة يابانية

أكدت الحكومة المحلية في مقاطعة إيباراكي شرقي اليابان، ظهور تفش لإنفلونزا الطيور شديد العدوى بمزرعة دواجن، في بلدة ياتشيو بالمقاطعة.

وهذا هو التفشي الـ16 للمرض في البلاد هذا الموسم والأول في مقاطعة إيباراكي. وفي مزرعة ياتشيو، سيتم إعدام حوالي 1ر1 مليون دجاجة، وهو أكبر عدد حتى الآن في هذا الموسم، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وتلقت حكومة المقاطعة تقريرا من المزرعة أمس السبت. وأثبتت اختبارت بسيطة إصابة ثمانية من كل عشرة طيور بالفيروس. وتم تأكيد الإصابة في وقت لاحق باختبارات جينية.

وحتى الآن هذا الموسم، تم إعدام إجمالي حوالي 67ر1 مليون طائر، في 15 حالة تفشي، في 11 مقاطعة، بمختلف أنحاء البلاد، حسب وزارة الزراعة.