تشهد مدينة الإسكندرية موجة من التقلبات الجوية ، حيث تسود أجواء ممطرة يصاحبها نشاط قوي للرياح، ما تسبب في تداعيات طقسية سيئة بعدد من المناطق، خاصة بالمناطق المنخفضة والأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار، و ذلك تزامنا مع نوة الميلاد.

وفي هذا السياق، كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتنسيق الكامل مع الأحياء، أعمالها لرفع تراكمات مياه الأمطار من النقاط الساخنة والأكثر تجمعًا للمياه، لا سيما بنطاق أحياء شرق والمنتزه والجمرك، مع الدفع بسيارات الشفط والبدالات والمعدات الثقيلة، وانتشار فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات طارئة، بما يضمن استمرار الحركة المرورية وتقليل آثار الطقس السيئ.

فيما أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية، مع زيادة جاهزية الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الرئيسية والفرعية، والتأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق بين الجهات المعنية للاستجابة السريعة لأي مستجدات، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وعلى صعيد متصل، تأثرت حركة الملاحة البحرية بسوء الأحوال الجوية، حيث شهدت اضطرابات ملحوظة نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل الموانئ، مع متابعة مستمرة للأحوال البحرية، والتأكيد على الالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على أطقم السفن وحركة الملاحة.

وتواصل غرفة عمليات المحافظة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، مع مناشدة المواطنين توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، والتعاون مع فرق الطوارئ لحين استقرار الأحوال الجوية.