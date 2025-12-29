محافظ البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتوجه بانتشار فرق الطوارئ لمواجهة الأمطار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقالت المحافظ، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن جميع المعدات والأطقم الفنية انتشرت على الفور وفق خطة العمل المُعدة مسبقًا، لرفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية، بما يضمن الحد من الآثار السلبية وسرعة إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وشددت «عازر» على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، والمتابعة الدورية لكافة الطرق الرئيسية والفرعية، مع سرعة التدخل ورفع تجمعات المياه أولًا بأول، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، جرى اتخاذ عدد من الإجراءات لرفع جاهزية التعامل مع الأمطار، أبرزها الانعقاد الدائم لغرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقي البلاغات والتعامل معها فورًا.

كما جرى التأكد من الجاهزية الكاملة لمعدات شفط المياه والسيارات المجهزة للتدخل السريع، ومراجعة معدات الإغاثة والطوارئ لضمان التدخل الفوري عند الحاجة.

وتم التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل السريع مع أي أعطال محتملة، وإزالة أي معوقات قبل بدء موجة الطقس، إلى جانب توجيه بمراجعة أعمدة وأكشاك ومحولات الكهرباء والتأكد من ثباتها وسلامتها.

وشملت التوجيهات أيضًا متابعة اللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة، ورفع جاهزية فرق الطوارئ بالطرق وشركات المرافق، مع المتابعة اللحظية للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات المركزية والفرعية.