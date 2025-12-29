أسوان تتزين لاستقبال عام 2026 والعيد القومي بلمسات جمالية وحضارية

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضاري واللمسات الجمالية على "عروس المشاتي"؛ استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد، إلى جانب عيد أسوان القومي.

وأكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن هناك متابعة متواصلة لكل الجهود وأعمال التطوير والتجميل الجارية على أرض الواقع بالحدائق والمتنزهات والميادين والشوارع الرئيسية، والتي تزينت وتجملت بالأعمال الفنية والإضاءات المبهرة التي تعكس أجواء البهجة وتبرز قدوم العام الجديد.

أوضح المحافظ، أن هذه الأعمال تم تنفيذها بإشراف من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، وذلك في المناطق الأكثر كثافة وتواجد للمواطنين والأفواج السياحية، ومنها: كورنيش النيل، وحدائق درة النيل والسلام، وميدان المحطة، وطول السوق السياحي، ومنطقة الشواربي، وشارع أبطال التحرير، بما يتكامل مع تنفيذ أعمال الإضاءة ووضع اللمسات الجمالية بطريق السادات والسماد وكيما، والتى شهدت تنفيذ مشروعات متكاملة للتطوير والتجميل بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وتعزيز المقومات السياحية للمحافظة.

شدد المحافظ، على ضرورة الإسراع في تلافي جميع الملاحظات التي يشهدها الشارع الأسواني، لاسيما داخل المناطق والأحياء السكنية والأسواق؛ من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، والتطوير والتجميل والتشجير، ورفع الإشغالات، مع استكمال أعمال الرصف، وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق، وتهذيب الأشجار، وزيادة المسطحات الخضراء.

وأكد المحافظ، ضرورة الاهتمام بتنفيذ الإضاءات المتنوعة والمبهجة على جانبي الأرصفة والطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون أسوان في أبهى صورها وجاهزة لاستقبال احتفالات المواطنين وضيوفها من السائحين، والاستمتاع بسحر وجمال الطبيعة الخلابة والشمس المشرقة والطقس المعتدل الذي تتميز به المحافظة خلال هذه الفترة من العام.