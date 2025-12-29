محافظ مطروح يفتتح المركز الثقافي الإسلامي الجديد بمدينة الحمام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام، المركز الثقافي الإسلامي الجديد، يرافقه الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والمحاسب رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام، وعدد من مديري الإدارات وعمد ومشايخ الحمام.

وأوضح الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المركز الثقافي الإسلامي بالحمام على مساحة 250 م٢ يضم قاعتين بعدد 100 طالب بالقاعة الأولي و50 طالبا بالقاعة الثانية، بالإضافة إلى الغرف الإدارية ودورات المياه بتكلفة 850 ألف جنيه

وأوضح شاهين، أنه مع بدء تشغيله تقدم 130 طالبا للالتحاق به وقيد 109 طلاب حتى الآن، مشيرا إلى أن الدراسة بالمركز لعدد 9 مواد شرعية وفقهية كالفقة والعقيدة والحديث والتجويد وغيرها.

ويأتي ذلك استكمالا لاحتفالات المحافظة بالعيد القومي، مع افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية؛ مما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.