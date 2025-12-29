تعليم الفيوم تنعى طالبا بالصف الثالث الإعدادي توفي إثر إصابته داخل نادٍ بإطسا

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الطالب محمد صلاح الدين أحمد هليل، المقيد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الفتح الإعدادية بقرية تطون، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والذي توفي متأثرًا بإصابته أثناء تواجده بمنطقة الألعاب داخل أحد الأندية.

وأوضحت المديرية أن الطالب تعرّض للإصابة قبل حضوره المحاضرات التعليمية المجانية المخصصة لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، حيث جرى نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى إطسا المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، متأثرًا بإصابته.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن إدارة إطسا التعليمية باشرت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتقدمت المديرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب وزملائه ومعلميه، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.