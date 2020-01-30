حلا شيحة تصور فيلم «مش أنا» بالرياض

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا من كواليس تصوير فيلمها الجديد "مش أنا"، والذي يتم تصويره حاليا من مدينة الرياض بالسعودية.



فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، وماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.



يذكر أن الفنانة حلا شيحة، شاركت في السباق الرمضاني هذا العام بعد اعتزال للفن استمر 12 عامًا، بمسلسل "زلزال" وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، هنادي مهني، منى عبد الغني.







View this post on Instagram من الرياض مع فريق عمل فيلم مش انا من اجمل الصور 👌❤️ A post shared by Hala Shiha (@halashihanew) on Jan 30, 2020 at 1:09am PST