 حلا شيحة تصور فيلم «مش أنا» بالرياض - بوابة الشروق
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حلا شيحة تصور فيلم «مش أنا» بالرياض

مصطفى الجداوي
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 10:54 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 10:54 م
نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا من كواليس تصوير فيلمها الجديد "مش أنا"، والذي يتم تصويره حاليا من مدينة الرياض بالسعودية.

فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، وماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة، شاركت في السباق الرمضاني هذا العام بعد اعتزال للفن استمر 12 عامًا، بمسلسل "زلزال" وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، هنادي مهني، منى عبد الغني.


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من الرياض مع فريق عمل فيلم مش انا من اجمل الصور 👌❤️

A post shared by Hala Shiha (@halashihanew) on


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