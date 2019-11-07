جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة

سهيل حمزة: الطلاب قدموا عروضا عن أبرز معالم دولهم

استضافت جامعة عين شمس، اليوم السبت، برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة، والذي نظمته جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: حضر اللقاء حوالي مائة وعشرين من الطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات القاهرة من دول السودان، وجنوب السودان، أوغندا، مالاوي، ليبريا، ومدغشقر.

وأضاف حمزة: "أبرزوا عروض تقديمية عن بلادهم وتقديم نبذة عن الموقع الجغرافي لهذه الدول وتاريخها والتنوع البيولوجي بتلك الدول، بالإضافة إلى عرض لأشهر المعالم بهذه الدول والتنوع الثقافي واللغات بها.