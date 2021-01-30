تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية تجاه ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض في السابعة والربع من مساء اليوم، السبت، لمتابعة مباراة كأس السوبر السعودي التي تجمع بين الهلال والنصر.

ويشارك الهلال في هذه المباراة بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان «الدوري السعودي للمحترفين» وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يشارك النصر بصفته وصيفا للهلال في البطولتين.

ودائما ما تحظى مباريات الهلال أمام النصر بندية وإثارة كبيرة من الفريقين نظرا للإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفريقين والتنافس الكبير بينهما بالإضافة للقاعدة الجماهيرية الكبيرة للفريقين.

والتقى الهلال والنصر في12 مباراة نهائية على مدار التاريخ وكالعادة كانت الندية والإثارة عنوان ثابت لمواجهة الفريقين، حيث حسم النصر الفوز في 6مباريات وتمكن الهلال من الفوز في 6 أخرى، علما بان مباراة واحدة جمعتهما بكأس السوبر السعودي كانت في 2015 وتوج وقتها الهلال باللقب بعد الفوز بهدف نظيف.

ويدخل الهلال هذه المباراة بهدف تحقيق الفوز فقط لمصالحة جماهيره بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري، حيث حقق الفريق انتصارا وحيدا في آخر ست مباريات.

لذلك عقد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي اجتماعا مع لاعبيه وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد لهم، وتحقيق الفوز في هذه المباراة واستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق اللقب لمصالحة الجماهير.

ويعاني الهلال من غياب ثلاثة لاعبين، وهم علي آل بليهي ومتعب المفرج ثنائي قلب الدفاع وهاتان باهبري لاعب خط الوسط، ومع ذلك رفع لوشيسكو شعار التحدي في وجه هذه الغيابات وأكد للاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز.

في المقابل، يدخل النصر هذا المباراة بحثا عن الفوز والتتويج باللقب لاسيما وأن الفريق يمر بفترة جيدة للغاية من حيث الأداء، حيث أن الفريق لم يخسر في آخر سبع مباريات بالدوري وحقق الفوز في خمس انتصارات وتعادل في مباراتين.

وسيفتقد الفريق لجهود البرازيلي مايكون الذي امتنع عن حضور التدريبات مؤخرا لعدم حصوله على راتبه، وعبد الفتاح عسيري وعبد الرحمن عبيد للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيتي مارتينز لاعب الفريق.

ومع ذلك يسعى ألين هورفات مدرب النصر لاستغلال الحالة المعنوية للاعبي الفريق بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة، من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.