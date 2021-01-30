 الصحة الألمانية توفر 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا بحلول 22 فبراير - بوابة الشروق
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الصحة الألمانية توفر 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا بحلول 22 فبراير

(د ب أ)
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 3:44 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 3:44 م

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الولايات الألمانية ستتسلم 5 ملايين جرعة إضافية على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول 22 فبراير المقبل، بحسب بيانات الشركات المصنعة "بيونتيك" و"موديرنا" و"آسترازينيكا".

وتحدث وزير الصحة، ينس شبان، عبر "تويتر" عن أنباء طيبة عقب بداية صعبة.

ووفقا للوزارة، تسلمت ألمانيا أكثر من 3.5 مليون جرعة لقاح، وتم تطعيم 2.2 مليون فرد منذ بدء حملة التطعيم قبل خمسة أسابيع.

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات بسبب بطء سير حملة التطعيم. وقال شبان في برلين أمس الجمعة: "كانت بداية حملة التطعيم صعبة"، مضيفا أن اللقاحات المتوفرة أقل من طلبات الاتحاد الأوروبي.


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