محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اليوم الأحد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية يرافقه على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وشملت الجولة، تفقد لجان الامتحانات في مدرسة السيدة عائشة الإعدادية التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، ومدرسة اللغات الفرنسية بإدارة غرب المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الهدف من جولة المرور هو الاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان، وكذا التأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتنفيذ إجراءات التباعد حرصا على صحة وسلامة وحياة الجميع.

وأكد وكيل وزارة التربية التعليم، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة، للتعامل الفوري مع اية احداث طارئة.

يذكر أنه يؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بالدقهلية هذا العام عدد 121.600 ألف طالب وطالبة، وذلك في عدد 650 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.