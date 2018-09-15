تباينت أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم الأحد، بسوق العبور للجملة بينما استقرت أسعار الفاكهة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

و صعدت أسعار البطاطس 25 قرشا لتتراوح بين 2.25 إلى 4.75 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 8.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الفاصولياء جنيها واحدا لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 3 إلى 9 جنيهات.

كما استقر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 9 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

كما استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وتراوحت أسعار الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.