 بابافاسيليو يكشف سبب تفضيله تدريب البنك الأهلي - بوابة الشروق
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بابافاسيليو يكشف سبب تفضيله تدريب البنك الأهلي

الشروق
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 8:49 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 8:49 م

كشف نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي، سبب اختيار تدريب الفريق بعد الرحيل عن غزل المحلة.

وقال بابافاسيليو عبر أون تايم سبورتس: «شعرت بأننا خسرنا المباراة وليست التعادل، الجميع قدم ما عليه داخل أرضية الملعب».

وأضاف: «اللاعبون ظهروا بشكل جيد للغاية، لقد بدأت معهم في التدريب منذ 4 أيام فقط».

وأكمل مدرب البنك الأهلي: «كنت أعرف ما سأواجه لقد صنعت غزل المحلة وأعرف جيدا ماذا يلعب هذا الفريق».

وأوضح: «أتمنى للمحلة التوفيق لكن عليهم التطور للحفاظ على مكانتهم، وأقدر جماهير المحلة، لقد جمعتني علاقة طيبة بهم».

وعن سبب اختيار البنك الأهلي.. قال: «أفضل عرض تلقيته، لأنها منظومة لديها مقومات النجاح وتتعامل بطريقة احترافية».


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