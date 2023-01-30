بابافاسيليو يكشف سبب تفضيله تدريب البنك الأهلي

كشف نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي، سبب اختيار تدريب الفريق بعد الرحيل عن غزل المحلة.
وقال بابافاسيليو عبر أون تايم سبورتس: «شعرت بأننا خسرنا المباراة وليست التعادل، الجميع قدم ما عليه داخل أرضية الملعب».
وأضاف: «اللاعبون ظهروا بشكل جيد للغاية، لقد بدأت معهم في التدريب منذ 4 أيام فقط».
وأكمل مدرب البنك الأهلي: «كنت أعرف ما سأواجه لقد صنعت غزل المحلة وأعرف جيدا ماذا يلعب هذا الفريق».
وأوضح: «أتمنى للمحلة التوفيق لكن عليهم التطور للحفاظ على مكانتهم، وأقدر جماهير المحلة، لقد جمعتني علاقة طيبة بهم».
وعن سبب اختيار البنك الأهلي.. قال: «أفضل عرض تلقيته، لأنها منظومة لديها مقومات النجاح وتتعامل بطريقة احترافية».