بلينكن يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي إيلى كوهين، على العديد من الملاحظات نفسها التي أدلى بها في بيانه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل«ترتكز على تاريخ طويل من القيم الديمقراطية المشتركة».



كما تحدث بلينكن عن الحد من "دائرة العنف" المستمرة، قائلاً «إنه يتعين على جميع الأطراف تهدئة التوترات»، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.



وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، بالعمل مع إسرائيل لمواجهة إيران، قائلا: «إيران ليست فقط تهديدا لإسرائيل والمنطقة، ولكن للعالم أجمع بشكل متزايد».



كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي، عن موقف إسرائيل من الحرب الروسية الأوكرانية، وقال: «نقدر المساعدة الإنسانية الإسرائيلية»، مضيفا«نتطلع إلى مناقشة المزيد من ما يمكننا فعله بهذا الصدد».



وجدد بلينكن أيضا تعازي الولايات المتحدة العميقة، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة، وقال: «نتضامن مع كل شعب إسرائيل وهو يواجه الإرهاب. وسنفعل ذلك معا».



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن شكره لبلينكن على الإدانة الأمريكية، وأنه لمس رد الفعل القوي ضد الهجوم من العالم العربي.



وقال كوهين إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة وفعالية ضد برنامج إيران النووي.



كما سلط كوهين الضوء على مساعدة إسرائيل لأوكرانيا، مؤكدا ما جاء في تقرير سابق للصحيفة الإسرائيلية، حول قيامه بزيارة إلى كييف في المستقبل القريب.



ويزور بلينكن إسرائيل والضفة الغربية في إطار جولة شرق أوسطية استهلها بمحادثات في مصر أمس الأحد.



وتأتي الجولة في ذروة توتر ميداني خلف استشهاد 35 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري مقابل 7 إسرائيليين في هجوم قرب كنيس يهودي في القدس يوم الجمعة الماضي.