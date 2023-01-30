نتنياهو لبلينكن: سنمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، على أن إسرائيل ستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل إطلاقه.

وأضاف نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "غالبية المجتمع الدولي رأى الوجه الحقيقي لإيران وهمجية النظام الإيراني تجاه شعبه، سنمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل إطلاقه"، وفقا لموقع (أي نيوز 24 الإسرائيلي).

وتطرق نتنياهو إلى النية لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، وقال: "إننا ننوي التوصل الى الوصول لاختراقات دراماتيكية".

ومن ناحيته، قال بلينكن إن التزام الولايات لاسرائيل لم يتزعزع ولن يتزعزع في المستقبل، تحدثنا عن الطرق لتقوية الشراكة والمصالح المشتركة، نحن متفقون على أن ايران لا يجب أن تمتلك أسلحة نووية.

وحول زيارة بلينكن، قال نتنياهو إن الزيارة هي شهادة إضافية للعلاقات بين البلدين، بايدن هو صديق حقيقي لإسرائيل، نتشارك معهم نفس المبادئ الديموقراطية.

وتابع: "أنا مجبر بالقول بأنني اؤمن أن توسيع دائرة السلام ومحاولة اغلاق الباب مرة واحدة والى الأبد على موضوع الصراع العربي- الإسرائيلي ستساعدنا بالوصول الى حل يمكن تطبيقه مع جيراننا الفلسطينيين".

يشار إلى أن البحرين والإمارات والمغرب والسودان وقعت على اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية امريكية، إطلق عليها "اتفاقيات إبراهيم".