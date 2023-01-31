 «جروب الماميز» يتصدر التريند بعد ظهور صناعه مع منى الشاذلي - بوابة الشروق
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«جروب الماميز» يتصدر التريند بعد ظهور صناعه مع منى الشاذلي

حسام جودة
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 11:52 م

تصدر صناع فيلم "جروب الماميز" محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقائهم مع الإعلامية منى الشاذلي، وحديثهم عن تجربة العمل.

وتحدث صناع العمل عن المعاناة التي تتلقاها بها المرأة، وهذا ما دفعهم للقيام بهذا العمل، ليرصدو مشكلات جروبات الماميز، وإلقاء الضوء على النساء العاملات اللائي يتحملن المسئولية.

"جروب الماميز " بطولة كل من روبي ويسرا اللوزي ومحمد ثروت ومحمود حافظ ودارين حداد وحازم إيهاب، ومن تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو صلاح.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم ١ فبراير بجميع دور العرض السينمائية بمصر، ويوم ٩ فبراير بجميع دول الوطن العربي وأوروبا وأمريكا وكندا.

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