 زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة شينجيانج غرب الصين - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة شينجيانج غرب الصين

بكين - أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 يناير 2023 - 9:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يناير 2023 - 9:28 ص

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر محافظة شايا بولاية أكسو في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم والتي تقع شمال غرب الصين، صباح اليوم الاثنين ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.

وذكر بيان للمركز الصيني لشبكات الزلازل، نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الاثنين أن مركز الزلزال رصد عند خط عرض 40.01 درجة شمالا وخط طول 82.29 درجة شرقا على عمق 50 كيلومترا.

وأضاف أنه حتى الآن هرعت 15 مركبة و70 شخصا من رجال الإنقاذ من إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية أكسو إلى المنطقة المنكوبة كما يقوم فريق مكون من 10 أشخاص من إدارة الإطفاء والإنقاذ بمحافظة شايا باستكشاف منطقة مركز الزلزال.

وأشار البيان إلى أنه لم تتأثر عمليات شبكة الكهرباء المحلية وإنتاج النفط والغاز ومؤسسات البتروكيماويات الرئيسية بالزلزال.


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