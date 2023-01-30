تعادل قاتل للمحلة أمام البنك الأهلي في الدوري

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي "2-2" مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم على اتساد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

وبادر محمود قاعود بالتسجيل مبكرا للبنك الأهلي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل جابرييل أوروك للمحلة في الدقيقة 16، ومن ثم سجل أحمد ياسر هدف البنك الأهلي الثاني في الدقيقة 65، وفي الوقت القاتل أحرز إبراهيما كونيه الهدف الثاني في الدقيقة 96.

وفشل بابافاسيليو في قيادة البنك الأهلي للفوز الأول تحت قيادته بعد أن أعلن التعاقد معه خلفا لإيهاب جلال.

وبهذه النتيجة، يصل البنك الأهلي للنقطة الـ13 في المركز الـ14، فيما تواجد غزل المحلة في المركز السابع برصيد 27 نقطة، بجدول ترتيب المسابقة.