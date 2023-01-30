قصور الثقافة: استضافة أبناء الإسكان بديل العشوائيات بمعرض الكتاب توجيه رئاسي

قال الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف أولى رحلات أبناء الإسكان بديل العشوائيات، وذلك وفقًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة "الأولى"، مساء الأحد، أن وزارة الثقافة نظمت فعاليات فنية خلال معرض الكتاب، لاكتشاف المواهب بين الأطفال بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية وزيارات لمختلف أجنحة المعرض.

وأشاد بردود الأفعال الإيجابية بين رواد المعرض عن فعاليات الدورة الـ54، متابعا: "هناك ردود أفعال جيدة من الأطفال ولديهم استمتاع بالمسابقات ونحاول على دعم مواهبهم".

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أولى الرحلات التي تُنظمها وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأسر والأطفال من قاطني الإسكان "بديل العشوائيات".