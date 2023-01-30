الرئيس الفرنسي لا يستبعد احتمالية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.



وصرح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ردا على سؤال حول إمكانية تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة، بالقول: "لا نستبعد أي شيء"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وعاد الرئيس الفرنسي وأكد أن أحد معايير توريد الأسلحة إلى أوكرانيا تتمثل في عدم تأجيج الصراع، مضيفا أن تلك الأسلحة يجب ألا تستخدم في استهداف الأراضي الروسية.



وطالب فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، طالب ألمانيا بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.