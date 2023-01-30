مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصدر قرارا بإنشاء وحدات عسكرية تحت مسمى قوات درع الوطن

أصدر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء الأحد، قرارا بإنشاء قوات عسكرية جديدة تحت مسمى "درع الوطن".

ونصت المادة الأولى من القرار رقم (18) لسنة 2023، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية"سبأ"، على "إنشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة-أي تحت قيادته-".

وجاء في المادة الثانية من القرار، أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه.

وقضت المادة الثالثة، أن تلتزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما صدر أيضًا القرار رقم (19) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد بشير سيف، قائد غبير الصبيحي، قائدا لقوات درع الوطن.

وفي السنوات الأخيرة ظهرت تشكيلات عسكرية تحت مسمى قوات اليمن السعيد، أنشئت بدعم سعودي، ينتمي غالبية أفرادها إلى التيار السلفي، وتغير اسمها لاحقاً إلى قوات "درع الوطن".

جاء هذا القرار غداة وصول رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى العاصمة المؤقتة عدن(جنوباً) بعد زيارة طويلة إلى الرياض، رغبة على ما يبدو في إنشاء قوة حماية خاضعة له في ظل سيطرة تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على جنوبي البلاد.