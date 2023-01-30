متحدث الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا جوهريا لخفض التصعيد في المنطقة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، إن العلاقات بين واشنطن والقاهرة استراتيجية ومهمة وطويلة الأمد، لافتًا إلى أن «مصر تلعب دورًا جوهريًا ومهمًا لخفض التصعيد والوصول إلى تهدئة للأوضاع في المنطقة».



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الاثنين، أن القضية الفلسطينية من الملفات التي ناقشها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري وزير الخارجية، خلال زيارته للقاهرة.



ولفت إلى أن الجانبين المصري والأمريكي تناولا كل الملفات الإقليمية المهمة الأخرى مثل أهمية اتفاق الإطار السياسي بالسودان، وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف موحد، من أجل إجراء انتخابات في ليبيا.



وأشار متحدث الخارجية الأمريكية، إلى أن «بلينكن» من المقرر أن يعقد اجتماعات مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال زيارته لتل أبيب ورام الله، قائلًا إن علاقات بلاده مع إسرائيل ثابتة وتاريخية وطويلة.



وذكر أن الإدارة الأمريكية الحالية ترى ضرورة إقامة علاقات مع فلسطين واستئنافها، مضيفًا: «واشنطن تدعو كل الأطراف لخفض التصعيد في هذا الوقت، كما أنها ضد أية إجراءات أحادية الجانب لتوسيع المستوطنات أو ضم أراضٍ فلسطينية، وتدين بشدة أي هجوم إرهابي».



وأوضح أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن حل الدولتين، الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، منوهًا أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لم تعبر عن موقف واضح تجاه المفاوضات مع فلسطين.



واستطرد: «نحن ضد الإجراءات أحادية الجانب تبعدنا عن أية إمكانية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والولايات المتحدة ترى بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش بكرامة وحرية».







وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك دانيل روبنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.