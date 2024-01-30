محافظ الفيوم يستقبل السفير الياباني لوضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مستهل زيارتهما لمحافظة الفيوم، لوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي اليابانية" لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بأول منطقة استثمارية حرة بالمحافظة، بمنشأة كمال التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة منى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمناطق الحرة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، بالسفير الياباني بمصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معربا عن سعادته لزيارتهما للمحافظة لوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي مصر" للضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، مؤكدا وضع آليات لسبل التعاون المشترك بين مصر واليابان في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية، آملا بمزيد من التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المستقبلية بمختلف المجالات.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على أرض الفيوم، ومساعدتها في جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية بها، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بمختلف محافظات مصر والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

واستعرض محافظ الفيوم، جهود المحافظة في الارتقاء بمختلف المشروعات، ومنها مراحل الإعداد لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية من خلال شركة "يازاكي اليابانية"، بجانب ما شهدته بحيرة قارون من أعمال تطوير، وبحث مع السفير الياباني آليات التوسع في المدارس اليابانية على أرض الفيوم.

ومن جانبه، قدم السيد أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، الشكر لمحافظ الفيوم على حسن الاستقبال، مثمنا جهوده وتعاونه البناء والمثمر، لتنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية الخاصة بشركة "يازاكي اليابانية" على أرض الفيوم، مؤكدا أن الدولتين المصرية واليابانية تجمعهما علاقات وطيدة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات المصرية - اليابانية» تشهد تطورا كبيرا من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان.

وأضاف أن البلدين يحرصان على تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات المختلفة بشتى المجالات.

وتابع أننا اليوم بصدد وضع حجر الأساس لأحد المصانع الاستثمارية على أرض الفيوم، من خلال التعاون المثمر والبناء مع شركة يازاكي اليابانية، وهو أحد ثمار الرخصة الذهبية التي تم منحها للشركة من خلال مجلس الوزراء، بما يؤكد المناخ الجيد للاستثمار بالدولة المصرية عموما، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن يقوم محافظ الفيوم، والسفير الياباني بالقاهرة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي شركة يازاكي اليابانية، بوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي اليابانية" لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، كأول منطقة استثمارية حرة على أرض المحافظة على مساحة 70 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو، ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل لجميع الإمكانات المتاحة.

ويعد تنفيذ المشروع الاستثمار الأمثل لمقدرات الدولة، ويؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار الجيد على أرض مصرنا الغالية بشكل عام، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص.