الاتحاد السكندرى يتعاقد مع مهاجم من غينيا لـ5 سنوات

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندري، تعاقد النادى مع المهاجم الغينى، ناموري تراوري، مواليد 2005، لدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال مصيلحي في تصريح له الثلاثاء، أن تدعيم الفريق بالمهاجم الغينى بعقد يمتد لخمس مواسم مقبلة، مشيرا إلى أن التعاقد مع المهاجم الغيني تم بناءً على إشادة طارق العشري، المدير الفنى للفريق، بقدرات اللاعب الفنية والمهارية، مشيرا إلى أنه سيكون بمثابة إضافة قوية للفريق خلال المرحلة القادمة.

وأكد محمد مصيلحي، على حرص مجلس الإدارة على تلبية طلبات المدير الفني، فيما يتعلق بتدعيم صفوف الفريق في المراكز التي في حاجة ماسة إلى لاعبين جدد.

وذلك من اجل الحفاظ على النتائج الايجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة سواء في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي يحل فيها النادي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

أو بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية للمحترفين والتي يتصدر فيها مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين أمام فريقى مودرن فيوتشر وبلدية المحلة.