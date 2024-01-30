رسالة محمد صلاح للاعبي المنتخب بعد الخروج من أمم أفريقيا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن نص رسالة محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني، للاعبي الفراعنة بعد وداع أمم أفريقيا، على يد الكونغو الديمقراطية.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن نص الرسالة جاء على النحو التالي :" معلش يا رجالة، قدر الله وماشاء فعل، كلكوا عملتوا اللي عليكم وربنا مش رايد".

أضاف:" البطولة اللي فاتت كسبنا لـ النهائي كدا، المرة دي الكورة مش عايزه تدينا، والله هناخدها وقربت عارف إنه صعب إنكم تشوفو دا دلوقتي علشان كله محبط، بس افتكرو كلامي دا".

وكان المنتخب المصري قد ودع منافسات بطولة كأس أمم افريقيا، في الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديقمراطية بركلات الترجيح، وذلك بالمواجهة التي جرت مساء الأحد.