استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، سفير بريطانيا في طهران سايمون شركليف، وأبلغته احتجاجها "الشديد" تجاه اتهامات لندن الأخيرة ضد إيران.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، بأنه "على خلفية الاتهامات التي وجهتها بريطانيا ضد إيران "تم استدعاء السفير البريطاني في طهران عصر اليوم، من قبل المدير العام لشئون غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية (لم تسمه)".

وذكرت "إرنا" أن المسئول بالخارجية الإيرانية، أبلغ السفير البريطاني "احتجاج إيران الشديد تجاه ذلك السلوك".

واعتبر المسئول بالخارجية الايرانية العقوبات البريطانية بأنها "قائمة على ذرائع واهية"، واصفاً التهم التي وجهها المسئولون في الحكومة البريطانية بأنها "عارية عن الصحة وأدانها بشدة"، دون ذكر تفاصيل أكثر بشأن تلك الاتهامات.

وأكد المسئول الإيراني أن "الأجواء المثارة حاليا من قبل الحكومة البريطانية ضد إيران، هي سلسلة أخرى من مسلسل الإجراءات غير البناءة والمخربة في التعامل مع إيران"، موضحا أن تلك الممارسات "مصيرها الفشل قطعا".

من جانبه، تعهد السفير البريطاني في طهران بنقل احتجاج إيران إلى عاصمة بلاده، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأعلنت المملكة المتحدة، أمس الاثنين، في بيان، أنها ستفرض "عقوبات على 7 أفراد ومنظمة واحدة، بمن فيهم مسئولون إيرانيون كبار وأعضاء في عصابات إجرامية منظمّة يتعاونون مع النظام الإيراني"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أن العقوبات فرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وفق البيان.