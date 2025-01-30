بلجيكا: إصلاح عطل فني تسبب في إغلاق المجال الجوي مؤقتا

عادت حركة المرور الجوي في بلجيكا إلى طبيعتها تدريجيا بعد، ظهر اليوم الخميس، بعد إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب مشكلة فنية في مقر المراقبة الجوية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا".

وتمكن المسؤولون من إعادة تشغيل نظام الحاسوب الذي تستخدمه شركة "سكايز" المسؤولة عن مراقبة الملاحة الجوية في المجال الجوي البلجيكي.

ونقلت وكالة بيلجا عن كيرت فيريليجن المتحدث باسم سكايز قوله: "عدنا للعمل مجددا".

وأضاف: "عاد النظام للعمل مجددا وبات مستقرا. يمكن استئناف المرور الجوي تدريجيا".

ولم يتضح سبب المشكلة في البداية.