ميركل تنتقد خليفها في زعامة الحزب بسبب اقتراح الهجرة

وجهت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، انتقادات علنية نادرة لخليفها في زعامة تيار يمين الوسط في البلاد، والمرشح الأوفر حظا في الانتخابات الألمانية المقررة الشهر المقبل فريدريش ميرتس، لتقديمه مقترحات للبرلمان بشأن قواعد جديدة صارمة للهجرة، لم يتم تمريرها إلا بمساعدة أصوات حزب يميني متطرف.

وقد أثارت أحزاب تيار يسار الوسط الحاكمة في ألمانيا، شكوكا بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق في الزعيم المحافظ، فريدريش ميرتس، فيما يتعلق بعدم إدخال حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في الحكومة بعد أحداث أمس الأربعاء.

وقام زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، ميرتس - الذي عزم على التأكيد على التزام كتلة تحالف يمين الوسط بخفض الهجرة غير النظامية، بعد هجوم الطعن المميت الذي ارتكبه طالب لجوء مرفوض، الأسبوع الماضي - بطرح اقتراح غير ملزم للتصويت، يدعو ألمانيا إلى إعادة المزيد من المهاجرين على حدودها، رغم أنه قد يحتاج إلى أصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" لتمريره. وقد تم تمرير الإجراء بفارق ثلاثة أصوات، بفضل دعم الحزب اليميني المتطرف.

ويتعهد ميرتس حتى الآن بطرح تشريع حزمة اللجوء والهجرة للتصويت غدا الجمعة، ويبدو عازما على تمرير الإجراءات عن طريق دعم حزب البديل من أجل ألمانيا مجددا، حسبما ذكرت وكالة (د ب أ).

وذكر المستشار أولاف شولتس في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية أن التحالف المسيحي خرج عن الإجماع الذي كان قائما بين الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا طوال تاريخ ما بعد الحرب، وقال: "الإجماع هو أنه لا يوجد تعاون بين الأحزاب الديمقراطية واليمين المتطرف. اليوم حدث ذلك"، حسبما ذكرت (د ب أ).

ونفى ميرتس أن يرقى التصويت لمستوى التعاون، وطالب حزبه مرارا أن يدعم حزبه الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر اللذين يشاركان في حكومة الأقلية، إجراءاتهم أيضا حتى لا تكون أصوات نواب البديل من أجل ألمانيا حاسمة.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن ميرتس قوله إنه يأمل في أن "يعود حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى صوابهما".، ويدعمان مقترحاته المتشددة بشأن الهجرة غدا الجمعة، حسبما (د ب أ).