البرتغال تطيح بألمانيا من مونديال اليد

واصل منتخب البرتغال، مفاجآته في بطولة العالم لكرة اليد للرجال بعد أن تأهل للدور نصف النهائي بفوزه "التاريخي" على ألمانيا (31-30) اليوم الأربعاء في آخر مواجهات دور الثمانية.

ونجح لاعبو البرتغال في مباغتة العملاق الألماني خلال الشوط الأول الذي انتهى بفارق 4 أهداف لهم (13-9)، إلا أن خبرة الألمان نجحت في إعادتهم للمباراة التي انتهت بالتعادل (26-26)، ليمتد الحسم لشوط إضافي من 10 دقائق.

وفي الشوط الحاسم، استمرت الإثارة بين الطرفين، وسارت المباراة هدفًا بهدف، إلى أن نجح "بحارة" البرتغال في حسم الأمور بفارق هدف وحيد (31-30).

بهذه النتيجة تواصل البرتغال مغامرتها في هذه النسخة بتأهل تاريخي للمربع الذهبي، بعد أن تصدرت مجموعتها في الدور التمهيدي، على حساب منتخب بحجم النرويج.

واستمرت المفاجآت بتصدرها لمجموعتها في الدور الرئيسي، على حساب أسماء من العيار الثقيل بحجم السويد، وإسبانيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها البرتغال لهذه المرحلة المتقدمة في بطولة العالم، حيث ستضرب موعدا ناريا مع حامل لقب البطولة آخر 3 مرات، الدنمارك، الذي تأهل بسهولة على حساب البرازيل، يوم الجمعة المقبل.

بينما سيكون نصف النهائي الأول الخميس بين منتخبي كرواتيا وفرنسا.

من جانبه، توقفت مسيرة المنتخب الألماني عند حد دور الثمانية للمرة الثانية تواليًا.