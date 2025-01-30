رئيس الوزراء: نتوافق مع العراق بشأن دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين والرفض التام لتهجيرهم

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نظيره العراقي، وخالص تمنياته بأن يحفظ الله العراق الشقيق، ويمن على المنطقة العربية والعالم بأسره بالسلام والاستقرار.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، مساء الخميس، إن اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة انعقدت اليوم، معربًا عن أمله في تحقيق نقلة نوعية مأمولة من خلالها مع العراق في مختلف المجالات.

وأشار إلى عقد جلسة مباحثات منفردة مع السوداني، مؤكدًا التطابق الكامل في الرؤى في الشأن السياسي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

ولفت إلى تطابق الرؤى حول حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأي إجراءات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين إلى دول الجوار، لما فيه من تصفية للقضية الفلسطينية.