القسام تسلم المحتجزة الإسرائيلية آجام بيرجر إلى الصليب الأحمر

بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم الخميس، لقطات حية للحظة وصول الصليب الأحمر إلى نقطة تسليم المحتجزين الإسرائيليين في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وسلمت وحدة الظل التابعة للقسام، المحتجزة الإسرائيلية آجام بيرجر إلى وفد الصليب الأحمر.

وأمس الأربعاء، كشف أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هوية الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر حسابه بمنصة تليجرام، إنه «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم الخميس، عن الأسرى أربيل يهود، وآجام بيرجر، وجادي موشي موزس».

وجرت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس وإسرائيل، السبت الماضي.

وأفرجت حركة حماس عن 4 محتجزات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما أطلقت إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد، 19 يناير الحالي، قبل يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.